Cina | Pechino inaugura alleanza di citta’ per rafforzare legami nell’economia digitale globale

Pechino spalanca le porte a un nuovo capitolo dell’economia digitale globale, inaugurando l’Allenza delle Città dell’Economia Digitale con oltre 40 metropoli internazionali. Questa iniziativa mira a rafforzare la cooperazione multilaterale e a promuovere innovazione e sviluppo condiviso tra continenti. Durante la Global Digital Economy Conference 2025, leader di tutto il mondo si sono uniti per plasmare il futuro digitale. L’alleanza rappresenta un passo decisivo verso un’economia più connessa e sostenibile.

Un'alleanza globale di oltre 40 citta' e' stata inaugurata ieri a Pechino come parte degli sforzi per migliorare la cooperazione multilaterale sull'economia digitale. L'Alleanza delle citta' dell'economia digitale globale e' stata avviata da Pechino – insieme a citta' partner in Europa, Nord America, Asia-Pacifico, Medio Oriente e America Latina – durante la Global Digital Economy Conference 2025, che si e' aperta lo stesso giorno. L'alleanza mira a istituzionalizzare la collaborazione multilaterale al di la' dei progetti bilaterali, concentrandosi su questioni chiave come le infrastrutture digitali, la governance dei dati transfrontalieri, l'etica dell'intelligenza artificiale e le applicazioni delle citta' intelligenti.

