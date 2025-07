Tabellone calciomercato estivo Juve 2025 | i trasferimenti in entrata e in uscita

Il calciomercato estivo della Juventus 2025 si accende tra acquisti strategici e cessioni sorprendenti, coinvolgendo non solo la Prima Squadra ma anche Juventus Next Gen, Women e Primavera. Una finestra di opportunità e sfide che plasmerà il futuro dei bianconeri. Scopriamo insieme tutti i trasferimenti e le mosse che definiranno la stagione, con i dettagli più aggiornati e le analisi più approfondite. Ecco il tabellone completo delle operazioni di mercato Juventus!

Tabellone calciomercato estivo Juve 2025: acquisti e cessioni dei bianconeri. Prima squadra, Juventus Next Gen, Women e Primavera. Acquisti e cessioni del calciomercato estivo Juve  del 2025: Prima squadra, Juventus Next Gen, Women e Primavera e il settore giovanile bianconero. LEGENDA  – D (titolo definitivo), P (prestito), FP (fine prestito), S (svincolato), R (riscattato), RESC (rescissione) JUVENTUS. Acquisti: Rugani (Ajax, FP), Kostic (Fenerbahce, FP), Facundo Gonzalez (Feyenoord, FP), Kelly (Newcastle, R), Arthur (Girona, FP) Cessioni: Renato Veiga (Chelsea, FP) JUVENTUS NEXT GEN. Acquisti: Van Aarle (FC Eindhoven, S), Moruzzi (Pescara, R), Makiobo (Club Brugge, D), Di Biase (Pergolettese, FP), Florea (Estoril, FP) Cessioni: Faticanti (Lecce, FP), Luis Semedo (Sunderland, FP), Afena-Gyan (Cremonese, FP), Papadopoulos (Genoa, FP) JUVENTUS WOMEN.

