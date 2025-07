Allarme precariato solastico UIL Scuola Rua | ‘Con 285mila supplenze servono assunzioni stabili’

L’allarme sulla precarietà nel settore scolastico si fa sempre più forte: con oltre 285mila supplenze nel 2023/24, la stabilità degli insegnanti è a rischio. La UIL Scuola Rua denuncia un’emergenza sociale che richiede interventi urgenti e duraturi. La situazione, ormai strutturale, necessita di assunzioni stabili per garantire un futuro solido all’istruzione italiana. La vera sfida è trasformare questa emergenza in opportunità per il sistema scolastico e i suoi protagonisti.

Aumentano le supplenze e cala la stabilizzazione – L’anno scolastico 202324 ha registrato un picco di oltre 285mila contratti a tempo determinato. La UIL Scuola Rua denuncia un’emergenza sociale, definendo il precariato scolastico un problema strutturale e non più transitorio, che richiede assunzioni immediate per la stabilità del sistema. Un fenomeno diventato strutturale Il dato . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

«Prof. ci sarà anche l’anno prossimo? No, colpa del precariato»: le lettere di denuncia degli insegnanti inviate agli studenti l’ultimo giorno di scuola - l termine, desidero lasciarvi alcune parole di speranza e gratitudine. Come insegnante, ho condiviso con voi momenti unici di crescita e scoperta, ma il precariato minaccia il nostro ruolo e il vostro futuro.

Precariato scuola, UIL reclama un piano straordinario per le assunzioni.

285mila docenti e ATA precari, Uil Scuola: “Una scuola precaria rende un paese precario, è emergenza sociale” - “Sono numeri allarmanti quelli diffusi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sul precariato scolastico nell’anno 2023/24”. Segnala orizzontescuola.it

Da Uil Scuola Rua Marche allarme precari tra il personale Ata - La denuncia è della della Uil Scuola Rua Marche che ha analizzato lo storico delle assunzioni Ata dal 2016 al 2024 con il segretario generale, Antonio Spaziano, che lancia un allarme. ansa.it scrive