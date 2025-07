Medusa tutte le novità cinematografiche | Ficarra e Picone Zalone e Raffaele

Se sei appassionato di cinema e non vuoi perderti le ultime uscite, preparati a scoprire le novità targate Medusa che arriveranno in sala tra settembre e ottobre. Torna il duo comico Ficarra e Picone, insieme a Checco Zalone e Raffaele, pronti a farci ridere, emozionare e riflettere. Scopri con noi tutte le anteprime e i film più attesi di questa stagione cinematografica, perché il divertimento sta per ripartire!

Presentati i film Medusa che arriveranno in sala a partire da settembre ottobre: tornano Checco Zalone e Ficarra e Picone. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Medusa, tutte le novità cinematografiche: Ficarra e Picone, Zalone e Raffaele

In questa notizia si parla di: medusa - ficarra - tutte - novità

27–28 luglio – L’ABBAGLIO 27 e 28 luglio – ore 21:00 Regia: Roberto Andò Cast: • Toni Servillo (Colonnello Vincenzo Orsini) • Salvatore Ficarra (Domenico Tricò) • Valentino Picone (Rosario Spitale) • Tommaso Ragno (Giuseppe Garibaldi) • Giulia A Vai su Facebook

'Santocielo' il nuovo film di Ficarra e Picone dal 14 dicembre; Medusa Film: da Aldo, Giovanni e Giacomo a Cortina Express, il listino 2024/25 è nel segno della commedia; Ficarra e Picone e Aldo, Giovanni e Giacomo: annunciati i nuovi film dei comici in uscita al cinema.