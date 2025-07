Temptation Island è ormai diventato un rito collettivo estivo come i Mondiali di calcio

Temptation Island 232, ormai un appuntamento estivo imperdibile, si è affermato come il nuovo rito collettivo che conquista bar e ristoranti italiani. Mentre i drammi di coppia prendono il posto del calcio nelle serate di tanti, diventano anche uno strumento per affrontare le ansie e le insicurezze sulle nostre relazioni. Un modo per riflettere, emozionarsi e, perché no, esorcizzare i timori più nascosti.

"Temptation Island", il reality dei sentimenti per eccellenza, si prepara a tornare su Canale 5, ma per il conduttore Bisciglia è in arrivo un brutto colpo.

Maria Concetta e Angelo sono la quarta coppia di Temptation Island. Lei usa la tecnica dello scotch per controllare eventuali tradimenti.

Temptation Island 2025 cambia location: dove si trova il nuovo villaggio e com’è fatto; Temptation Island 2025 torna alle origini, una sola edizione con Filippo Bisciglia in Calabria; Temptation Island, De Filippi non molla Filippo Bisciglia: confermato anche a settembre. Perché.

Temptation Island 2025 ha cambiato location: ha detto addio all'Is Morus Relais in Sardegna e si è trasferito in Calabria

Stasera in tv, giovedì 3 luglio, su Canale 5 prende il via il "viaggio nei sentimenti" delle 7 coppie protagoniste a Temptation Island 2025.