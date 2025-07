Netflix ha cancellato queste due serie alla prima stagione | uccise dal binge-watching

Netflix sorprende ancora: Pulse e The Residence, due nuove serie lanciate da poco, sono state cancellate dopo una sola stagione a causa di bassi ascolti. Nonostante l'entusiasmo iniziale e le buone performance di debutto, il colosso dello streaming ha deciso di interrompere queste produzioni. Ma cosa è successo davvero? Scopriamo insieme le motivazioni e le ricadute di questa decisione inattesa.

Il colosso dello streaming ha cancellato Pulse e The Residence dopo solamente una stagione a causa dei bassi ascolti registrati Secondo quanto riportato da Variety, due delle serie appena arrivate su Netflix, Pulse e The Residence, sono state entrambe cancellate. Entrambe le serie sono andate in onda per una sola stagione sullo streamer. Pulse ha debuttato il 3 aprile con 6,5 milioni di visualizzazioni e l'ingresso nella Top 10 di Netflix, seguite da 8,5 milioni e poi un crollo a 3,2 milioni e 2 milioni di visualizzazioni nelle settimane successive. La serie ha ricevuto una valutazione del 48% su Rotten Tomatoes, con varie critiche che hanno evidenziato "una narrazione mal formattata, una rappresentazione spaventosa delle molestie sessuali e alcuni personaggi . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Netflix ha cancellato queste due serie alla prima stagione: uccise dal binge-watching

