Ucraina ucciso nel Kursk vice capo Marina russa

In un capitolo drammatico della crescente tensione tra Russia e Ucraina, la regione di Kursk è stata teatro di una perdita significativa per le forze russe: l'uccisione del vice capo della marina, il maggiore generale Mikhail Gudkov, in un attacco missilistico ucraino. Un evento che solleva nuove domande sulla escalation dei conflitti e il loro impatto sugli ufficiali di alto grado. La realtà di questa guerra si rivela sempre più cruenta e complessa.

(Adnkronos) – Un alto ufficiale della marina russa, il maggiore generale Mikhail Gudkov, è stato ucciso in un attacco missilistico ucraino nella regione di confine russa del Kursk. Lo ha reso noto Oleg Kozhemyako, governatore della regione di Primorsky Krai, nell'Estremo oriente russo, spiegando che Gudkov – che conosceva da anni – è stato ucciso .

