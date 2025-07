LIVE Cobolli-Pinnington Jones 6-1 6-61-3 Wimbledon 2025 in DIRETTA | iniziata un’altra partita il romano ha servito per andare 2-0

Immergiti nella tensione del match di Wimbledon 2025 tra Cobolli e Pinnington Jones, un incontro ricco di emozioni e colpi di scena. La partita si fa incandescente: il romano ha servito per il secondo set, ma il britannico risponde con una difesa impeccabile. RiuscirĂ Cobolli a ribaltare le sorti del match? Scopriamo insieme gli ultimi sviluppi di questa battaglia sportiva, dove ogni punto conta e la passione regna sovrana.

2-3 Non risponde di dritto il britannico. 1-3 Prima vincente. 0-3 Niente, conferma il mini-break Pinnington Jones. Non passa la difesa di rovescio di Cobolli. Che dispiacere, sul 5-3 l'azzurro aveva rimontato da 0-30 a 40-30 procurandosi un set point! 0-2 NOOOO! Un'altra riga ha preso. Non è possibile. Difesa slice del britannico che prende buca e riga insieme, nulla può Cobolli. Gira anche tutto male amici adesso. 0-1 Ingiocabile. Incredibile pallata in corsa di dritto di Pinnington Jones, che poi chiude con il comodo inside in. Mini-break. 6-6 TIE-BREAK! Altra prima, altro punto.