regno unito ministra del tesoro reeves in lacrime ma resta in carica

In un clima di incertezza politica, Rachel Reeves, ministra del Tesoro del Regno Unito, è stata vista in lacrime davanti alla Camera dei Comuni, sollevando dubbi sul suo futuro. Tuttavia, il Primo Ministro Keir Starmer ha confermato la sua fermezza, assicurando che Reeves rimarrà al suo posto nonostante le recenti polemiche e retromarce. La situazione resta delicata, ma la determinazione del governo nel mantenere la stabilità prevarrà.

Il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato mercoledì che la responsabile del Tesoro, Rachel Reeves, è saldamente al suo posto, dopo che una serie di retromarce del governo ha compromesso i suoi piani per aumentare le entrate, alimentando le speculazioni sul suo futuro. Le voci si sono intensificate dopo che Reeves è apparsa in lacrime alla Camera dei Comuni, il giorno successivo a un’imbarazzante inversione di rotta del governo riguardo ai piani per tagliare la spesa per il welfare. Molti osservatori hanno notato che Reeves sembrava esausta e turbata mentre sedeva dietro Starmer durante la consueta sessione settimanale di domande al Primo Ministro. 🔗 Leggi su Lapresse.it