Separazione delle carriere dal Senato il via libera al terzo voto A ottobre finisce l’iter e poi il referendum

La riforma della giustizia approvata dal Senato segna un passo decisivo verso una nuova organizzazione giudiziaria in Italia. Con il via libera alla separazione delle carriere, si apre la strada a un processo di cambiamento che culminerà nel terzo voto a ottobre e, successivamente, nel referendum. Questa svolta promette di rafforzare l’indipendenza e l’efficienza del sistema giudiziario, ma anche di suscitare discussioni cruciali sul futuro della giustizia nel nostro Paese.

L’aula del Senato ha approvato l’articolo 2 del ddl costituzionale sulla riforma della giustizia sulla Separazione delle carriere. Il testo, votato per alzata di mano, interviene sull’articolo 102 della Costituzione stabilendo che le norme sull’ordinamento giudiziario disciplinano anche le distinte carriere dei magistrati giudicanti e richiedenti. La separazione delle carriere e l’iter. Trattandosi di una riforma costituzionale, la separazione delle carriere deve essere votata due volte dalle singole Camere, con una distanza non inferiore ai tre mesi tra una votazione e l’altra. Quindi, il testo dovrĂ tornare verso metĂ ottobre alla Camera per l’ultima e decisiva approvazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it