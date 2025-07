Esplosione a Torre del Greco | crolla parte di un edificio in largo Benigno

Un’onda di paura e solidarietà si diffonde a Torre del Greco dopo l’esplosione che ha causato il crollo parziale di un edificio in largo Benigno. Un evento improvviso e violento, probabilmente provocato da una fuga di gas, ha messo in crisi la comunità locale, richiedendo un intervento rapido e coordinato dei soccorsi. Mentre le operazioni di sicurezza sono in corso, è fondamentale restare aggiornati sulle evoluzioni della vicenda.

Una violenta esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas, ha scosso poco fa la zona di largo Benigno a Torre del Greco. L'esplosione è stata seguita dal crollo parziale di un edificio, scatenando momenti di panico tra i residenti e richiedendo l'intervento immediato dei soccorsi.

Esplosione a Torre del Greco, crolla palazzina: almeno un ferito, si cercano dispersi - Un’onda di shock attraversa Torre del Greco: un’esplosione improvvisa provoca il crollo di una palazzina, lasciando dietro di sé feriti e incertezza.

