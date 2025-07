Uomini e Donne triangolo al GF tra Martina Ciro e Gianmarco? Il messaggio della coppia

Il triangolo tra Martina, Ciro e Gianmarco continua a catturare l’attenzione dei fan, ma ora il focus si sposta su un nuovo capitolo: il possibile ingresso di Martina e Gianmarco al Grande Fratello 2025. Rumors e indiscrezioni si rincorrono, alimentando curiosità e discussioni. Cosa pensano davvero i protagonisti di questa chance? Scopriamolo insieme, analizzando le loro parole e i segnali lasciati sui social. La verità potrebbe sorprenderti...

Dopo l’esperienza a Uomini e Donne, sia Martina De Ioannon che Gianmarco Steri sono stati accostati al Grande Fratello 2025. Il reality Mediaset infatti è pronto a tornare su Canale 5 a partire da settembre, e già iniziano a circolare le prime indiscrezioni sul cast. Ma cosa c’è di vero sul loro possibile ingresso nella Casa? E soprattutto, cosa ne pensano i diretti interessati? Scopriamo insieme cosa hanno fatto sfruttando i loro profili social. Chi sono Martina e Gianmarco: da Uomini e Donne al GF?. Martina De Ioannon è stata una delle prime troniste della stagione 2024-2025 di Uomini e Donne, molto apprezzata per il suo carattere deciso ma empatico. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, triangolo al GF tra Martina, Ciro e Gianmarco? Il messaggio della coppia

In questa notizia si parla di: martina - uomini - donne - gianmarco

Martina De Ioannon contro l’ex del pubblico di Uomini e Donne Rosy: “Il tuo parere non interessa a nessuno” - Botta e risposta social tra Martina De Ioannon e Rosy Chiarelli, ex volto di "Uomini e Donne". Dopo un'accusa della Chiarelli, l'ex tronista ha risposto senza mezzi termini: "Il tuo parere non interessa a nessuno, basta.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno svelano quale “pazzia” hanno fatto l’uno per l’altro E sulla possibilità di un’uscita a quattro con Gianmarco Steri e Cristina Ferrara… Vai su Facebook

Martina De Ioannon rompe il silenzio sul presunto triangolo con Ciro Solimeno e Gianmarco Steri; Uomini e Donne, Gianmarco Steri sceglie Cristina Ferrara e Martina De Ioannon pubblica una storia con Ciro su Instagram: ecco quello che è successo; Uomini e donne, Martina e Ciro ospiti: con Gianmarco solo una stretta di mano.

Martina De Ioannon rompe il silenzio sul presunto triangolo con Ciro Solimeno e Gianmarco Steri - Martina De Ioannon risponde con un video su Instagram alle voci di un triangolo amoroso tra lei, Gianmarco Steri e Ciro Solimeno ... Segnala fanpage.it

Uomini e donne, Martina e Ciro: 'Uscita a quattro con Gianmarco e Cristina? No' - In un'intervista, Martina ha speso anche belle parole per Cristina: 'Mi è sempre piaciuta tanto, sono contenta che abbia scelto lei' ... Secondo it.blastingnews.com