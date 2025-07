F1 nuova sospensione posteriore per la Ferrari? Vasseur | Controlleremo meglio l’altezza da terra

Ferrari potrebbe aver rivoluzionato la sua sospensione posteriore sulla SF-25, promettendo miglioramenti significativi nelle prestazioni e nell’aderenza. Dopo settimane di attesa e speculazioni, le ultime indiscrezioni e i rumors provenienti da fonti autorevoli suggeriscono che il team di Maranello stia lavorando intensamente per ottimizzare l’altezza da terra e la stabilità in gara. Frederic Vasseur, con il suo atteggiamento criptico, mantiene alta la suspense: l’attesa per una svolta è ormai finita.

Da settimane si fa un gran parlare dell’introduzione di una nuova sospensione posteriore sulla Ferrari SF-25. Una notizia riportata circa due mesi fa i colleghi di Autoracer e che ora sembrerebbe aver trovato le nuove conferme. Pungolato sul tema nel corso dei week end passati, il Team Principal Frederic Vasseur non aveva né confermato e né smentito, mantenendosi molto sul vago. A rafforzare la fondatezza di quanto scritto, è stata l’autorevole testata Auto, Motor und Sport, in cui si cita proprio Vasseur, relativamente all’uso del nuovo assale posteriore: “ Con esso potremo controllare meglio l’altezza del veicolo e mantenerla nell’intervallo in cui la nostra piattaforma aerodinamica funziona al meglio “, si legge sul giornale teutonico. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, nuova sospensione posteriore per la Ferrari? Vasseur: “Controlleremo meglio l’altezza da terra”

