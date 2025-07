Penafiel riempito di dolore dopo la morte di Andre Silva e Diogo Jota

Il mondo del calcio è scosso da una tragedia immane che ha sconvolto Penafiel e tanti appassionati. La perdita di Andre Silva e Diogo Jota, due giovani talenti strappati troppo presto alla vita, ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di chi li amava. Un dolore profondo che ci ricorda quanto la fragilità possa colpire anche le stelle più brillanti. La loro memoria vivrà per sempre nei nostri ricordi e nel calcio.

2025-07-03 13:29:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Penafiel ha affermato di essere pieno di “dolore e costernazione” dopo che il loro centrocampista Andre Silva è stato ucciso in un incidente d’auto che ha anche rivendicato la vita di suo fratello, Diogo Jota di Liverpool. Silva, 25 anni, e Jota, che aveva 28 anni, viaggiavano in una Lamborghini che uscì dalla strada e prese fuoco nella provincia nord-occidentale di Zamora durante la notte. Secondo quanto riferito, i servizi di emergenza sono stati chiamati alle 1240 del mattino dopo essere stati avvisati di un incidente sull’autostrada in direzione di Benavente. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

