Morte Diogo Jota anche un ex Juve saluta commosso il suo vecchio compagno di squadra nel Liverpool | Ho il cuore spezzato Il messaggio sui social

La tragica scomparsa di Diogo Jota ha sconvolto il mondo del calcio, unendo tifosi e ex compagni in un commovente tributo. Tra questi, Arthur, ex Juventus e attuale centrocampista del Liverpool, ha voluto dedicargli parole piene di affetto e rispetto, testimoniando il legame speciale che li univa. La sua testimonianza ci ricorda quanto il calcio sia anche un grande cuore che batte condividendo emozioni e ricordi indelebili.

Morte Diogo Jota, Arthur ha deciso di tributare la memoria dell’attaccante portoghese del Liverpool con un messaggio molto toccante. Cos’ha scritto. La tragica morte di Diogo Jota, attaccante del Liverpool, ha colpito profondamente il mondo del calcio, lasciando un grande vuoto. Dopo aver appreso della notizia, anche chi lo ha conosciuto direttamente ha voluto rendere omaggio. Parliamo del centrocampista della Juve, Arthur Melo, che attraverso il proprio account X, ha condiviso una foto in bianco e nero con una scritta. Questo gesto ha toccato profondamente i tifosi, che hanno apprezzato il sostegno del giocatore bianconero nei confronti della famiglia Jota. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Morte Diogo Jota, anche un ex Juve saluta commosso il suo vecchio compagno di squadra nel Liverpool: «Ho il cuore spezzato». Il messaggio sui social

In questa notizia si parla di: diogo - jota - liverpool - morte

Penafiel “riempito di dolore” dopo la morte di Andre Silva e Diogo Jota - Il mondo del calcio è scosso da una tragedia immane che ha sconvolto Penafiel e tanti appassionati. La perdita di Andre Silva e Diogo Jota, due giovani talenti strappati troppo presto alla vita, ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di chi li amava.

Arriva il comunicato ufficiale del Liverpool sulla morte di Diogo Jota, scomparso insieme al fratello Andre a soli 28 anni in seguito a un incidente stradale. «Il Liverpool Football Club è sconvolto dalla tragica scomparsa di Diogo Jota. Il club è stato informato che Vai su X

Calcio in lutto: Diogo Jota è morto in un incidente stradale in Spagna, dove era in vacanza. L'attaccante del Liverpool era in auto col fratello, morto anche lui. #ANSA Vai su Facebook

Morto Diogo Jota, attaccante del Liverpool: era in auto col fratello, morto anche lui; La Lamborghini lanciata a tutta velocità e lo scoppio dello pneumatico: così è morto Diogo Jota; Shock nel calcio, Diogo Jota morto in un incidente stradale in Spagna: si era appena sposato. Il Liverpool: «Devastati.

I tifosi chiedono al Liverpool di prendere una decisione senza precedenti dopo la morte di Diogo Jota - I tifosi del Liverpool sono sotto shock dopo la tragica morte di Diogo Jota e chiedono al club del Merseyside di fare qualcosa di straordinario, mai avvenuto ... Secondo fanpage.it

Morte Diogo Jota, le reazioni: dal Liverpool all’Uefa - Cordoglio dal mondo del calcio internazionale per la morte di Diogo Jota e del fratello in un incidente stradale. Da msn.com