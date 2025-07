Cassese | La relazione del Massimario sul decreto sicurezza è uno spreco di intelligenza

Sabino Cassese definisce la relazione del Massimario sul decreto sicurezza come "uno spreco di intelligenza", evidenziando la mancanza di approfondimento e analisi critica. Il noto costituzionalista sottolinea come le opposizioni sembrino troppo contraddittorie e poco informate, forse a causa della scarsa lettura delle 128 pagine della relazione. Un commento che invita alla riflessione sull'importanza di un dibattito più consapevole e approfondito su temi così delicati.

«Mi riesce difficile giudicare la posizione delle opposizioni, sia perché si tratta di tante così contraddittorie voci, sia perché temo che nessuno dei suoi membri abbia avuto tempo per leggere le 128 pagine della Relazione». È questo il commento del più noto costituzionalista italiano, Sabino Cassese, a cui abbiamo chiesto un parere sulla relazione del Massimario, che si è espresso in senso negativo sul decreto sicurezza, rilevando criticità di «metodo» e di «merito». Un intervento che lo stesso Guardasigilli vede come «improprio, perché l'Ufficio del Massimario ha competenza solo nel raccogliere le massime di giurisprudenza, in modo da fornire anche ai giudici di merito un'adeguata informazione e un indirizzo possibilmente omogeneo. 🔗 Leggi su Iltempo.it