Carico di albicocche si riversa in strada | intervengono i Vigili del Fuoco

Questa mattina a Mercogliano, un carico di albicocche si è improvvisamente riversato sulla strada, creando scompiglio e potenziali rischi per la sicurezza stradale. Grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, la situazione è stata rapidamente sotto controllo. Un episodio che ci ricorda quanto sia importante la prontezza e il lavoro di squadra in situazioni di emergenza, garantendo sicurezza e ordine tra le vie della città.

Tempo di lettura: < 1 minuto Questa mattina, giovedì 3 luglio, intorno alle ore 07:20, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino è intervenuta a Mercogliano, in via Domenico Antonio Vaccaro, per il recupero di un carico di albicocche disperso accidentalmente lungo la sede stradale. Il mezzo, proveniente dalla Basilicata e diretto verso un’azienda di Summonte, trasportava complessivamente 52 casse di albicocche. Durante la salita lungo via Vaccaro, il carico si è riversato sulla carreggiata, rendendo necessario un intervento urgente per il ripristino della viabilità. I Vigili del Fuoco, provenienti dalla sede centrale di via Zigarelli, sono intervenuti con l’ausilio di una ruspa per rimuovere le casse dalla sede stradale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it