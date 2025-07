Cosa sta succedendo a Iga Swiatek

Cosa sta succedendo a Iga Swiatek? Nel mondo del tennis, i piedi sono spesso trascurati, nonostante siano la base di ogni movimento e vittoria. Mentre gli occhi seguono con entusiasmo la pallina, pochi notano quanto l’equilibrio e la passo della campionessa siano fondamentali. Swiatek, con la sua eleganza e determinazione, continua a stupire: ma cosa si nasconde dietro la sua postura e i suoi passi? Scopriamolo insieme.

I piedi nel tennis non ricevono quasi mai l’attenzione che meritano. Gli occhi, spesso aiutati da tutto il capo, seguono la pallina – diventata gialla nel corso degli anni perchĂ© è il colore piĂą visibile – da destra a sinistra, o da sopra a sotto a seconda della prospettiva. Per ore tutte le teste si muovono all’unisono, guidate dalle braccia di chi sta giocando, come un’ipnotica lotta per il ritmo tra direttori di un’orchestra muta che sa solo andare a tempo. Per guardare i piedi bisogna sforzarsi a compiere un piccolo atto di ribellione, impedendo agli occhi e alla testa di abbandonarsi all’ipnosi collettiva scandita dalla palla. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Cosa sta succedendo a Iga Swiatek

In questa notizia si parla di: cosa - swiatek - succedendo - piedi

Cosa cambia per Jasmine Paolini con l’eliminazione di Andreeva a Bad Homburg. Con Swiatek scontro diretto per il n.4 - Jasmine Paolini è ora in pole position per il suo miglior risultato in carriera a Bad Homburg, soprattutto dopo l’eliminazione di Andreeva che le ha aperto la strada verso la semifinale.

Cosa sta succedendo a Iga Swiatek.

Victoria Azarenka dura contro l'arbitra su Iga Swiatek: ecco cosa è successo [VIDEO] - 4 per la tennista polacca in una partita di alto livello nella quale si sono affrontate due campionesse Slam. Lo riporta msn.com

Jasmine Paolini snervata dal trucchetto di Iga Swiatek: “Ogni volta lo fa, devo stare calma” - Dopo Azarenka, anche la sempre pacata Jasmine Paolini si è lamentata di un comportamento in campo di Iga Swiatek. Da fanpage.it