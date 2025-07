Servizio alto impatto a Massafra | 100 persone controllate un arresto

A Massafra, i Carabinieri hanno messo a segno un intervento di grande impatto, controllando 100 persone e portando all’arresto di un soggetto in flagranza. Un esempio di efficienza e determinazione nel contrasto alla criminalità, che dimostra come il territorio possa sentirsi più sicuro grazie a operazioni mirate e quotidiane. La lotta contro l’illegalità continua, perché la sicurezza di tutti resta la nostra priorità.

Tarantini Time Quotidiano Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno dato esecuzione a un servizio straordinario di controllo del territorio ad "alto impatto", predisposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Taranto. L'attività era finalizzata alla prevenzione e repressione dell'immigrazione clandestina e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell'operazione, i militari hanno arrestato in flagranza di reato un 23enne del posto, incensurato, presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, sottoposto a perquisizione personale, sarebbe stato trovato in possesso di 100 grammi di hascisc, sostanza in parte già suddivisa in dosi pronte per la cessione, nonché strumenti e materiali utili al confezionamento (bilancino di precisione, ritagli di carta oleata ed alcuni coltelli sporchi di stupefacente), e la somma di 330 euro in banconote di piccolo e medio taglio, ritenuta provento dell'attività illecita.