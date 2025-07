Mediterraneo mai così caldo anche a 40 metri di profondità Effetti sulla biodiversità | muoiono le specie autoctone proliferano quelle aliene

Il Mediterraneo, un tempo rifugio di biodiversità e acque cristalline, si sta trasformando sotto il calore insolitamente elevato. Con temperature che raggiungono i 40 metri di profondità e picchi oltre 2,5°C sopra la media, le minacce per le specie autoctone sono ormai concrete, mentre le specie invasive proliferano. Il 2024, secondo Copernicus, si conferma l’anno più caldo mai registrato, evidenziando l’urgenza di intervenire per preservare questo ecosistema unico.

Dall’ Asinara a Portofino e alle Cinque Terre, aumentano le ondate di calore sia in estate sia in inverno, raggiungendo in più casi picchi massimi di oltre 2,5°C sopra la media climatologica. Il programma Copernicus ha svelato che il 2024 è stato l’anno più caldo mai registrato, sia per la temperatura media globale dell’aria, sia per quella della superficie marina e che anche nel bacino del Mediterraneo, la temperatura media annuale è stata la più alta mai osservata con un valore medio di 21,16°C. Tutto questo significa un aumento delle ondate di calore nel Mar Mediterraneo, sia in superficie sia lungo la colonna d’acqua. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it