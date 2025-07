Frattesi Inter l’Atletico Madrid torna a farsi sotto | messaggio chiaro da Marotta cosa filtra sulla cessione

L’interesse dell’Atletico Madrid per Davide Frattesi riaccende il mercato di gennaio. Dopo l’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter, le ultime notizie filtrano da Marotta, che lascia intendere una posizione chiara: il club nerazzurro è aperto alle offerte ma valuta attentamente ogni possibilità. La futura destinazione di Frattesi potrebbe cambiare rapidamente, con l’Inter pronta a valutare tutte le opzioni per mantenere il suo impatto in campo o cedere al momento giusto. Restate sintonizzati per aggiornamenti esclusivi.

Frattesi Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo l’arrivo di Cristian Chivu in panchina. Tutti i dettagli in merito. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nelle ultime ore è tornato a circolare un interesse concreto dell’ Atletico Madrid per Davide Frattesi, centrocampista romano dell’ Inter. Il club nerazzurro, però, mantiene una posizione ferma: è disposto ad ascoltare offerte per il giocatore, ma ciò non significa che accetterà qualsiasi proposta. A gennaio, Frattesi stesso ha sperimentato questa situazione quando nessuna delle offerte ricevute ha raggiunto le cifre richieste dall’Inter, motivo per cui il centrocampista è rimasto in squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Frattesi Inter, l’Atletico Madrid torna a farsi sotto: messaggio chiaro da Marotta, cosa filtra sulla cessione

In questa notizia si parla di: inter - frattesi - atletico - madrid

Inter, da Lautaro e Mkhitaryan a Pavard e Frattesi: chi recupera e chi no per la Lazio - L'Inter si avvicina alla finale di UEFA Champions League del 31 maggio contro il Paris Saint-Germain con notizie incoraggianti sul fronte degli infortuni.

#Inter , sirene spagnole per #Frattesi : #AtleticoMadrid interessato #europacalcio Vai su X

La redazione di Inter-News ha raccolto informazioni, dall'ambiente vicino all'#AtleticoMadrid, sull'interessamento dei colchoneros per Davide #Frattesi. Costi, scenari e il possibile ruolo di Rodrigo #DePaul. Vai su Facebook

Non solo Ruggeri, l’Atletico Madrid vuole Frattesi: la risposta dell’Inter – Sky; L'Atletico Madrid vuole Frattesi: i Colchoneros spingono per il centrocampista dell'Inter; Inter, futuro in Spagna per Frattesi? C’è il pressing dell’Atlético Madrid.

Sky - Inter, l'Atletico Madrid punta su Frattesi: chiesto in cambio Giuliano Simeone - L'Atletico Madrid ha messo nel mirino Davide Frattesi: l'Inter avrebbe chiesto l'inserimento nella trattativa di Giuliano Simeone ... Da calciomercato.com

L'insostenibile pesantezza che grava sull'Inter allontana Frattesi e Calhanoglu, l'azzardo con l'Atletico Madrid - Irrompe la diatriba interna all'Inter con Frattesi verso l'Atletico Madrid al posto di Du Paul e Calhanoglu in uscita verso la Turchia con la replica a Lautaro ... Scrive sport.virgilio.it