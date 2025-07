brad pitt e gli altri uomini famosi che hanno ceduto al fascino del bisturi

Brad Pitt e altri uomini di successo hanno scoperto il segreto di un aspetto ancora giovane grazie alla chirurgia estetica. Mentre si parla spesso di celebrità femminili, sono molti gli uomini star che hanno abbracciato questa strada per mantenere il fascino e l’appeal. Tra loro, Brad Pitt, ormai 61enne, sembra aver ritrovato il suo splendore a Wimbledon 2023, confermando che anche le icone maschili non rinunciano al tocco del bisturi.

