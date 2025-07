morgan sfogo su instagram con insulti e minacce alla ex angelica schiatti cosa ha detto

In un acceso sfogo su Instagram, Morgan esplode contro la sua ex Angelica Schiatti, scagliandosi con insulti e minacce. Le sue parole, cariche di rabbia e frustrazione, svelano un lato inaspettato del noto musicista. Ma cosa si nasconde dietro questa ferma presa di posizione? È il riflesso di una crisi personale o qualcosa di più profondo? Scopriamolo insieme, analizzando i dettagli di questa vicenda che sta facendo discutere.

Merate (Lecco), 3 luglio 2025 - “Una psicopatica”. “Vuole diventare famosa tirandomi in mezzo”. “Una folle che mi perseguita”. “Sta rovinando la vita a me e alle mie figlie solo per avere successo”. “Un incubo”. Un Morgan aggressivo, violento, quello che questa mattina, martedì 3 luglio, è apparso in un video che lui stesso ha pubblicato su Instagram per scagliarsi contro la sua ex. Il processo. Il 52enne Marco Castoldi, il vero nome dell’ex leader dei Bluvertigo, è a processo a Lecco perché accusato di stalking e diffamazione nei confronti della sua ex, la cantautrice di Merate di 36 anni Angelica Schiatti, che lui, dopo la fine della loro relazione, avrebbe tormentato con continui messaggi e telefonate per mesi tra il 2020 e il 2021, e che avrebbe pure infamato in una chat di gruppo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it