carlotta mantovan torna in tv la vedova di fabrizio frizzi al posto della moglie di amadeus

Dopo un periodo di silenzio, Carlotta Mantovan torna a sorprendere il pubblico con una nuova esperienza televisiva, sostituendo la moglie di Amadeus nel cast di È sempre mezzogiorno. La vedova di Fabrizio Frizzi si prepara a conquistare nuovamente il cuore degli spettatori, rinnovando il suo impegno nel mondo dello spettacolo. Un ritorno tanto atteso quanto meritato, che promette emozioni e nuovi successi. Restate con noi per scoprire tutti i dettagli di questa entusiasmante novità.

Un gradito ritorno in tv, quello di Carlotta Mantovan. A due anni dall’ultima apparizione sul piccolo schermo, quando ha partecipato a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, la vedova di Fabrizio Frizzi è pronta a cimentarsi in una nuova avventura professionale. Sarà a È sempre mezzogiorno, condotto dall’amica Antonella Clerici. Carlotta Mantovan nel cast di È sempre mezzogiorno. Come riporta Affari italiani, Carlotta Mantovan è la new entry di È sempre mezzogiorno, il programma di successo di Antonella Clerici che tornerà in onda su Rai 1 il prossimo settembre. La 42enne prenderà il posto di Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus che era presente dal 2020. 🔗 Leggi su Dilei.it