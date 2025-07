Monopattini elettrici in arrivo la targa personale

Arrivano le targhe personali per i monopattini elettrici, un passo importante verso una mobilità più sicura e regolamentata. Il nuovo decreto del ministero dei Trasporti, in vigore tra due settimane, introduce un sistema di targatura con caratteristiche chiare e innovative. Questa iniziativa mira a contrastare l'abbandono selvaggio e migliorare la responsabilità di chi utilizza questi veicoli. Il nuovo sistema sarà pronto a rivoluzionare la nostra mobilità urbana, garantendo più ordine e sicurezza sulle strade.

In arrivo la targa per i monopattini elettrici. Lo ha stabilito un decreto del ministero dei Trasporti in base alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada: il provvedimento diventerà esecutivo tra due settimane, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La targa, composta da tre caratteri alfabetici e tre caratteri numerici, sarà strettamente personale e non legata al mezzo. Realizzato su supporto adesivo plastificato non rimovibile, il contrassegno dovrà essere applicato in modo permanente sul parafango posteriore oppure (in mancanza di apposito alloggiamento) sul piantone dello sterzo, in modo da risultare sempre visibile. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Monopattini elettrici, in arrivo la targa personale

In questa notizia si parla di: targa - monopattini - elettrici - arrivo

Arriva la targa personale per i monopattini elettrici - Arriva la targa personale per i monopattini elettrici, una novità che trasforma il modo di circolare in città.

Arriva la targa personale per i monopattini elettrici. Legata alla persona e non al mezzo, in Gazzetta fra 2 settimane #ANSA Vai su X

Cosa significa auto d’epoca, come si certificano i veicoli e che cos’è la targa d’oro? Ci spiega tutto @_gabrielelupo_ e a breve esce un articolo con video su HDmotori! vi piacciono le auto d’epoca? #autodepoca #veicolistorici #veicolostorico #targaoro Vai su Facebook

Monopattini elettrici, arrivano le targhe: nuove regole e cosa cambia per i conducenti; Arriva la targa personale per i monopattini elettrici; Monopattino elettrico, targa e assicurazione: da quando, le novità.

In arrivo la targa personale per i monopattini elettrici: ecco come sarà - Il Ministero dei Trasporti introduce targhe personali per i monopattini elettrici: adesivi plastificati con 6 caratteri applicati sul parafango posteriore ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Monopattini, nuove regole per le targhe (che diventano personali): ecco cosa cambia - Lo stabilisce un decreto del ministero dei Trasporti in base alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada. Secondo msn.com