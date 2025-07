Maltempo a Firenze | donna a passeggio col cane colpita da grosso ramo all’Isolotto In gravi condizioni

Il maltempo che si è abbattuto su Firenze ieri, 2 luglio 2025, ha causato conseguenze drammatiche. Una donna che passeggiava con il suo cane all’Isolotto è rimasta gravemente ferita dopo essere stata colpita da un grosso ramo, mentre vigili del fuoco, protezione civile e polizia municipale hanno continuato gli interventi tutta la notte. La città si stringe attorno alle vittime di questa violenta tempesta, determinata a garantire sicurezza e assistenza.

Sono proseguiti tutta la notte gli interventi di vigili del fuoco, protezione civile e polizia municipale dopo il forte vento di ieri, 2 luglio 2025, e il violento temporale

Maltempo a Firenze, ramo cade e colpisce una donna - La donna, colpita alla schiena, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale. Si legge su firenzetoday.it