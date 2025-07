Temporali ma di calore all' interno delle Marche Temperaturi bollenti almeno fino a sabato

L’estate infuocata continua a dominare, con temperature bollenti che resistono fino a sabato. Anche se temporali di calore si scatenano nell’entroterra, le zone costiere e collinari sembrano più fortunate, sfuggendo ai rovesci improvvisi. Un mix di sole e pioggia che promette scenari variabili, invitando a pianificare con attenzione le attività all’aperto. E così, tra fulmini e calure, l’estate italiana si conferma ancora una volta protagonista indiscussa.

ANCONA Temporali nell'entroterra, in particolare nelle province meridionali della regione, mentre la fascia costiera e medio-collinare dovrebbe essere risparmiata dalle piogge improvvise. E. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Temporali (ma di calore) all'interno delle Marche. Temperaturi bollenti (almeno) fino a sabato

