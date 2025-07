Spari da un’auto in corsa fuori da un locale a Chicago | 4 morti e 14 feriti

Una sparatoria inaspettata e violenta scuote Chicago: mentre la città si prepara alla festa di lancio di un nuovo album, una sparatoria da un'auto in corsa all'esterno del nightclub Artis Lounge nel quartiere River North ha causato 4 vittime e 14 feriti, alcuni in condizioni critiche. Questo tragico evento ricorda ancora una volta quanto sia fondamentale rafforzare le misure di sicurezza e prevenzione contro la violenza armata nelle aree pubbliche.

Nella serata di mercoledì 2 luglio sono stati esplosi degli spari da un’ auto in corsa a Chicago. Nella sparatoria sono morte 4 persone e altre 14 sono rimaste ferite. A riferirlo è stata la polizia locale che ha precisato che 3 dei feriti sono in condizioni critiche. I colpi sono stati esplosi verso la folla che si trovava all’esterno del Artis Lounge nightclub, nel quartiere River North, che aveva ospitato la festa per il lancio dell’album del rapper Mello Buckzz. Il veicolo è immediatamente fuggito e al momento non sono stati effettuati arresti. Secondo quanto riferito dalla polizia, le persone rimaste uccise sono 2 uomini e 2 donne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Spari da un’auto in corsa fuori da un locale a Chicago: 4 morti e 14 feriti

