LIVE Cobolli-Pinnington Jones 6-1 7-6 2-1 Wimbledon 2025 in DIRETTA | due set e un break per il romano che se l’è vista brutta nel 2° set

L'emozione è alle stelle a Wimbledon 2025: il match tra Cobolli e Pinnington Jones si trasforma in una battaglia avvincente sul centrale. Tra colpi di scena, break e momenti di pura tensione, il romano dimostra carattere e determinazione. Resta con noi per vivere ogni istante di questa sfida epica, dove ogni punto può fare la differenza. Clicca qui per aggiornare la diretta live e non perdere neanche un secondo!

0-15 Fuori il rovescio di Cobolli. 2-1 Tiene la battuta e accorcia nello score il britannico. 40-15 Servizio vincente, qui bravo. 30-15 Sulla riga il controbalzo difensivo di Pinnington Jones, che fortuna. C'è da sudare ancora amici. 15-15 Prima vincente. 0-15 Grave errore di dritto dietro la battuta di Pinnington Jones. 2-0 FUORIIII! Il dritto di Pinnington Jones si allarga, importantissimo aver confermato il break! Ora ne serve un altro! Seconda 40-30 Molto robusta la seconda centrale in kick: non risponde di rovescio ad altezza spalla Pinnington Jones! Seconda 30-30 Fuori di poco l'uscita lungoriga di Cobolli con il rovescio.

