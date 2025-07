Bali affonda traghetto | 5 morti 37 dispersi

L'imbarcazione, con 65 persone a bordo, è colata a picco mezz'ora dopo aver lasciato il porto. Il drammatico racconto di un sopravvissuto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bali, affonda traghetto: 5 morti, 37 dispersi

In questa notizia si parla di: bali - affonda - traghetto - morti

Bali, traghetto affonda per il maltempo: 4 morti e 38 dispersi - Tragedia nello Stretto di Bali: un traghetto affonda a causa del maltempo, provocando 4 vittime e 38 dispersi.

Bali, affonda un traghetto a causa del maltempo. ci sono 4 morti e 38 dispersi https://tg.la7.it/esteri/bali-traghetto-maltempo-affonda-03-07-2025-240520… Vai su X

? Leggi l'articolo qui: https://www.ilsole24ore.com/art/bali-affonda-traghetto-2-morti-e-43-dispersi-AHB0MCWB Vai su Facebook

Bali, affonda traghetto: 5 morti e 29 dispersi; In Indonesia affonda un traghetto: più di 60 le persone a bordo. 4 morti e 23 i soccorsi; Affonda traghetto diretto a Bali: più di 60 persone a bordo, 4 morti e 23 in salvo. Ci sono dispersi.

Bali, affonda traghetto: 4 morti, 38 dispersi - Nelle acque vicine all'isola di Bali, in Indonesia, è affondato un traghetto. Scrive msn.com

Tragedia in Indonesia: affonda traghetto per Bali, morti e dispersi - Tragedia nelle acque in Indonesia: un traghetto con oltre 60 persone a bordo è affondato mentre era diretto verso Bali. Segnala notizie.it