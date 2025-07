Ricerca Msca Postdoctoral Fellowships | budget di 274 milioni di euro

Se sei un ricercatore con un dottorato e sogni di espandere i tuoi orizzonti, non perdere il bando MSCA Postdoctoral Fellowships 2025. Con un budget di 274 milioni di euro, questa opportunità punta a valorizzare il talento attraverso formazione avanzata, mobilità internazionale e interdisciplinare. La call offre due tipologie di borse: scopri quale fa al caso tuo e preparati a fare il prossimo grande passo nella tua carriera!

E’ aperto il bando MSCA Postdoctoral Fellowships 2025 che punta a  valorizzare il potenziale creativo e innovativo dei ricercatori  titolari di un dottorato di ricerca, che desiderano acquisire nuove competenze  attraverso la formazione avanzata, la mobilità internazionale, interdisciplinare e intersettoriale. La call è dotata di un budget complessivo pari a  274 milioni di euro. L’invito del 2025 comprende due tipi di borse: le borse post-dottorato europee – European Postdoctoral Fellowships  – sono aperte ai ricercatori di qualsiasi nazionalità che desiderino realizzare un progetto di 1 o 2 anni nell’UE o in un paese associato a Horizon Europe; le  borse post-dottorato mondiali – Global Postdoctoral Fellowships – sono invece aperte ai cittadini europei o ai soggiornanti di lungo periodo di uno Stato membro dell’UE o di un paese associato a Horizon Europe, che svolgono un progetto di mobilità in un paese terzo non associato, prima di tornare in Europa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

