Squid Game 3 ripropone delusioni sul personaggio di stagione 2

La terza stagione di Squid Game ha acceso nuove emozioni tra i fan, ma ha anche sollevato delusioni riguardo alcuni personaggi di supporto, che si sono rivelati meno approfonditi rispetto alle stagioni precedenti. Nonostante la presenza di protagonisti come Gi-hun e In-ho, molte figure secondarie hanno lasciato l’amaro in bocca, evidenziando alcune scelte narrative discutibili. In questo articolo, esploreremo come queste decisioni abbiano influito sulla percezione complessiva della stagione, offrendo una lettura critica e coinvolgente.

jun-ho ancora in ombra nella terza stagione di squid game. ruolo limitato per jun-ho rispetto a in-ho e gi-hun. Nonostante Jun-ho, interpretato da Wi Ha-joon, sia un personaggio chiave sin dalla prima stagione, la sua presenza nella terza serie appare meno sviluppata rispetto a quella di Gi-hun (Lee Jung-jae) e In-ho (Lee Byung-hun).

