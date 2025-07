Tecnologie sostenibili asse Italia-Israele | contributi fino a 300mila euro a progetto

Il futuro delle tecnologie sostenibili si apre a nuove sfide e opportunità grazie alla collaborazione tra Italia e Israele. Il ministero degli Affari Esteri e la Israel Innovation Authority hanno annunciato la ventunesima edizione del bando congiunto, offrendo contributi fino a 300mila euro per progetti innovativi. Questa call rappresenta un'importante occasione per sviluppare soluzioni all’avanguardia contro il cambiamento climatico nel Mediterraneo, favorendo un’economia più verde e resiliente.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e l’ Israel Innovation Authority (IIA ) hanno lanciato la ventunesima edizione del bando congiunto per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione (R&S), nell’ambito dell’ Accordo bilaterale Italia–Israele del 2000. L’edizione 2025 si concentra sul tema “Tecnologie sostenibili per affrontare le sfide del cambiamento climatico nella regione del Mediterraneo”, promuovendo soluzioni scientifiche e industriali di impatto concreto. In particolare, i progetti potranno riguardare diverse aree chiave, tra cui gestione e tecnologie dell’acqua; tecnologie agroalimentari; transizione energetica e energie pulite; scienze della vita, biotecnologie e tecnologie mediche. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

