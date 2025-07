Aerospazio patto Altair-Dac | Così favoriamo in Italia e in Europa la trasformazione digitale delle Pmi

In un mondo in rapida evoluzione, la collaborazione tra Altair e Dac – il Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania – rappresenta un passo decisivo per accelerare la trasformazione digitale delle PMI italiane ed europee. Sfruttando l’intelligenza artificiale e la computational science, questa partnership mira a potenziare l’innovazione nel settore aerospaziale, offrendo alle start-up e alle imprese un accesso senza precedenti a tecnologie all’avanguardia, contribuendo così a costruire un futuro più digitale e competitivo.

Altair, leader globale nella computational science e nell'intelligenza artificiale (AI), rafforza la sua collaborazione con Dac – il Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania – per accelerare la trasformazione digitale nel settore aerospaziale in Italia e in Europa. L'obiettivo della partnership è supportare le piccole e medie imprese e le startup, offrendo accesso a tecnologie all'avanguardia, promuovendo l'innovazione e migliorando la competitività lungo l'intera catena di fornitura aerospaziale europea. "Altair è impegnata a democratizzare l'accesso alle tecnologie digitali di alto livello, assicurando che anche i più piccoli innovatori del settore aerospaziale possano competere a livello globale – affferma Pietro Cervellera, senior vice president Aerospace and Defense di Altair -.

