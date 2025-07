Val d’Orcia mille abitanti e un bosco Qui a Radicofani nasce uno dei più sorprendenti festival di libri d’Italia

Nel cuore della Val d’Orcia, tra i boschi di Radicofani, nasce uno dei festival di libri più sorprendenti d’Italia. Un evento che, in un borgo di meno di mille abitanti, ha saputo trasformarsi in un punto di incontro imprescindibile per appassionati e autori, portando cultura e dialogo in un angolo di Toscana. Un esempio di come la passione possa abbattere barriere e creare meraviglie. E questa è solo l’inizio...

In un borgo di neppure mille abitanti, senza librerie né università a portata di mano, è nato il più grande festival di libri fuori dalle grandi città. Siamo a Radicofani, Val d’Orcia, in provincia di Siena, dove da sette anni La Posta Letteraria porta nel Bosco Isabella le voci più autorevoli del giornalismo, della letteratura e della saggistica. Nel 2018 un gruppo di giovani del borgo fonda l’associazione Pyramid. Nessuna nostalgia, nessuna etichetta da animatori territoriali. Pyramid nasce per costruire una proposta solida, accessibile, libera. Fondata su qualità, responsabilità e il piacere dello stare insieme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Val d’Orcia, mille abitanti e un bosco. Qui (a Radicofani) nasce uno dei più sorprendenti festival di libri d’Italia

