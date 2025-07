In arrivo la targa personale per i monopattini elettrici | ecco come sarà

Arriva la targa personale per i monopattini elettrici: una novità che cambierà il modo di circolare in città. Il Ministero dei Trasporti ha infatti approvato il decreto che sancisce l’obbligo di contrassegni adesivi, visibili e non removibili, per garantire maggiore sicurezza e responsabilità. Tra due settimane sarà ufficiale: scopriamo insieme tutte le novità e i dettagli di questa rivoluzione verde su due ruote.

Anche i monopattini elettrici avranno una targa personale. Lo ha stabilito il ministero dei Trasporti in base alle prescrizioni del nuovo codice della strada con un decreto che diventerà esecutivo fra due settimane, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Nel provvedimento saranno anche chiariti i termini di obbligatorietà. Il contrassegno, realizzato su supporto adesivo plastificato non rimovibile, dovrà essere applicato in modo visibile e permanente sul veicolo e sarà composto da tre caratteri alfabetici e tre caratteri numerici: la targa sarà infatti legata alla persona e non al mezzo. Il provvedimento stabilisce inoltre che la placca, con all’interno la scritta “M. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - In arrivo la targa personale per i monopattini elettrici: ecco come sarà

In questa notizia si parla di: targa - personale - monopattini - elettrici

Arriva la targa personale per i monopattini elettrici - Arriva la targa personale per i monopattini elettrici, una novità che trasforma il modo di circolare in città.

#Monopattini elettrici, arriva la rivoluzione della #Targa personale (che non risolve nulla) - https://laleggepertutti.it/735456_monopattini-elettrici-arriva-la-rivoluzione-della-targa-personale-che-non-risolve-nulla… - #MonopattiniElettrici Vai su X

In monopattino a 60 km/h in corsia di emergenza (e senza targa): roba da matti… Vai su Facebook

Arriva la targa personale per i monopattini elettrici; Monopattini elettrici, arriva la rivoluzione della targa personale (che non risolve nulla); Monopattini elettrici, arrivano le targhe: nuove regole e cosa cambia per i conducenti.

In arrivo la targa personale per i monopattini elettrici: ecco come sarà - Il Ministero dei Trasporti introduce targhe personali per i monopattini elettrici: adesivi plastificati con 6 caratteri applicati sul parafango posteriore ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Arriva la targa personale per i monopattini elettrici - Lo stabilisce un decreto del ministero dei Trasporti in base alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada. Come scrive msn.com