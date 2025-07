Napoli interrompa i rapporti con enti legati a Israele | la mozione in Consiglio fa infuriare la comunità ebraica

Il dibattito a Napoli infiamma le tensioni: il Consiglio comunale approva una mozione per interrompere i rapporti con enti legati a Israele, scatenando reazioni contrastanti. La comunit√† ebraica critica questa decisione come un'ulteriore mossa di esclusione. In un clima di polarizzazione, le parole si fanno pi√Ļ intense e il futuro delle relazioni tra Napoli e la Comunit√† internazionale si fa sempre pi√Ļ incerto. Quali saranno le conseguenze di questa scelta?

Napoli, il Consiglio comunale approva mozione per interrompere i rapporti con gli enti legati a Israele. Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia non la votano. Comunit√† ebraica: "Ennesima iniziativa escludente". 🔗 Leggi su Fanpage.it

napoli - rapporti - enti - legati

