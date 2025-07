Mercato Roma Haraldsson pista seria | due gli ostacoli per Massara

Il mercato della Roma si infiamma con una pista Haraldsson che prende corpo, ma due ostacoli di rilievo frenano le ambizioni di Massara. La squadra di Mourinho si prepara a rivoluzionarsi nelle prossime settimane, puntando a rinforzi strategici in difesa, fascia e attacco. Gasperini spera di avere già qualche innesto a disposizione per il ritiro estivo, ma il percorso sarà complicato. Tra nomi caldi e obiettivi ambiziosi, la sfida è appena iniziata.

Prepariamoci ad una Roma attiva su più fronti in questi prossimi due mesi, una squadra che va rivista in diverse zone del campo. Gasperini spera di avere qualche innesto a disposizione già per il ritiro estivo, per non dover integrare i nuovi a campionato già iniziato, e sta ora a Massara accontentarlo: da una difesa da puntellare a Wesley per la fascia, fino ad un attacco che vede tanti nomi sul piatto ( Mikautadze è il preferito ), tra quali c'è anche quello di Hakon Arnar Haraldsson, un fantasista che può diventare pista calda per diversi motivi. Il classe 2003, già pienamente nel giro della nazionale islandese, piace molto ad un Massara abile conoscitore del calcio francese, vista la sua recente esperienza da direttore sportivo del Rennes, ed in buoni rapporti con il Lille, dopo gli affari Maignan e Leao ai tempi del Milan.

