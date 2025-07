Violento incendio in un residence a Soiano del Lago

Un violento incendio scuote questa mattina Soiano del Lago, distruggendo parzialmente una casa all’interno di un residence tra via Ciucani e via Sant’Albano Martire. Le fiamme, alimentate da cause ancora da chiarire, si sono propagate dal piano terra, minacciando abitazioni di residenti e seconde case. La comunità è in apprensione mentre le autorità indagano sulle cause e sulle eventuali misure di sicurezza da adottare per prevenire tragedie simili in futuro.

Soiano del Lago (Brescia) – Un violento incendio questa mattina ha parzialmente distrutto una abitazione che fa parte di un residence nel centro di Soiano del Lago, tra via Ciucani e via Sant’Albano martire. Nel complesso abitativo vi sono case sia di residenti, sia seconde case. Le fiamme, alimentate da cause ancora da accertare, ma che potrebbero essere legate a un cortocircuito, si sono propagate dal piano terra e hanno rapidamente raggiunto il tetto dell’edificio, mentre una densa colonna di fumo si alzava in cielo. Fortunatamente, n essuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto sono intervenute squadre dei distaccamenti dei Vigili del Fuoco di dei Comandi Provinciali di Brescia e Mantova con anche i distaccamenti di Castiglione delle Stiviere, e Salò. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Violento incendio in un residence a Soiano del Lago

