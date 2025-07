Chi fermerà Israele? La legge del più forte ha già sconfitto il diritto internazionale

La situazione in Cisgiordania e a Gaza ci riguarda tutti: un’occupazione sistematica che viola il diritto internazionale e mette a rischio vite e diritti fondamentali. Mentre si parla di sicurezza, sono le popolazioni civili a pagarne il prezzo più alto. È il momento di alzare la voce e chiedere giustizia e rispetto per i principi di pace e umanità. Solo così possiamo sperare in un futuro di convivenza e rispetto reciproco.

L’obiettivo di Netanyahu non è Gaza. Siamo noi. La Cisgiordania è occupata da Israele in violazione del diritto internazionale. Invasa militarmente da decenni. Gli occupanti impongono alla popolazione civile la legge militare, con arresti che non passano da tribunali civili. Con torture, violenze, uccisioni arbitrarie, demolizioni di interi villaggi, sfollamenti forzati in corso anche mentre state leggendo. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato a settembre una risoluzione che imponeva a Israele, entro 12 mesi, di porre fine a questa presenza illegale nel Territorio palestinese occupato, in conformità con il parere emesso dalla Corte internazionale di giustizia (Cig) a luglio 2024. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Chi fermerà Israele? La legge del più forte ha già sconfitto il diritto internazionale

Israele: annette la Cisgiordania a colpi di legge ma tutti fanno finta di niente - Il 13 maggio 2025 segna una data cruciale per il futuro della Cisgiordania, con Israele che trasferisce l'autorità sulla registrazione delle terre al Ministero della Giustizia.

La guerra tra #Israele e #Iran rischia di trascinare il mondo in una nuova catastrofe. Mentre #Cina e #Russia invocano la diplomazia, #StatiUniti ed #Europa continuano a sostenere #Netanyahu, ignorando il diritto internazionale. L'Occidente, indebitato e in de

Chi difende il diritto internazionale non può rallegrarsi dell'attacco di Israele all'Iran. Attaccare un paese sovrano, anche se il suo regime non ci piace, viola il diritto internazionale. Anche io spero che il regime iraniano crolli il prima possibile ma la guerra preve

