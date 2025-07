Sportitalia il Napoli è pronto a prendere Emanuele Rao

Il Napoli si prepara ad affrontare la prossima stagione con grande ambizione, puntando su un mix di esperienza e giovani talenti. Dopo aver valutato attentamente i profili degli acquisti, il club partenopeo è pronto a confermare Emanuele Rao come nuovo innesto della rosa, rafforzando così il suo organico. Con questa strategia, il Napoli mira a consolidare la propria posizione in campionato e a sognare traguardi ancora più prestigiosi.

Il Presidente Aurelio De Laurentiis, insieme al suo team tecnico, sta valutando quali calciatori coinvolgere nella rosa del Napoli, in vista della prossima stagione. La scelta non è ricaduta, soltanto, su nomi di un certo spessore e di grande esperienza come De Bruyne; ma anche, su giocatori più giovani, dal notevole potenziale. Luca Marianucci ne . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: napoli - sportitalia - pronto - prendere

“Nome caldissimo per il Napoli”, è una richiesta di Conte: ultim’ora Sportitalia! - Il Napoli si sta scatenando sul mercato, puntando a rafforzare la rosa sotto la guida di Antonio Conte.

+++ Blitz Napoli, Sportitalia annuncia: "Colpo a sorpresa di ADL" +++ https://tinyurl.com/4wmm64wk Vai su Facebook

SPORTITALIA - Osimhen, l’Al-Hilal è pronto a pagare la clausola: manca l'ok del giocatore https://ift.tt/m5OXAEI Vai su X

Sportitalia - Napoli pronto ad aumentare l'offerta per Beukema!; Sportitalia – Napoli pronto a presentare un’offerta per Beukema. Fissate le visite mediche per Marianucci; SPORTITALIA - Arsenal, pronto l’affondo per Hato.

Sportitalia, il Napoli è pronto a prendere Emanuele Rao - De Laurentiis e Manna dopo Luca Marianucci, puntano a prendere il giovane attaccante Emanuele Rao, classe 2006. Da dailynews24.it

SPORTITALIA - Tentativo del Napoli per Francesco Pio Esposito, ma l'Inter ha rifiutato - Alfredo Pedullà, giornalista esperto di mercato, ai microfoni di Sportitalia avrebbe raccontato di un tentativo del Napoli per prendere dall'Inter il talento Francesco Pio Esposito: "Il Napoli per Pio ... Lo riporta napolimagazine.com