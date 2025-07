La psicosi dei tennisti di vertice ha colpito anche Zverev | la Next Gen è come un giardino infelice

Il mondo del tennis di oggi si trasforma in un campo minato di emozioni e sfide mentali, dove anche i grandi campioni come Zverev e Kyrgios si confrontano con vuoti e insicurezze. La recente esclusione di ben tredici teste di serie a Wimbledon evidenzia come il vertice sia diventato un terreno difficile da governare, non solo fisicamente, ma soprattutto psicologicamente. È un momento cruciale per il tennis mondiale, che invita a riflettere sulle vere battaglie degli atleti.

A Wimbledon fa notizia che addirittura tredici teste di serie siano uscite al primo turno. La realtà – spiega il Giornale – è che il vero dato è un altro: il tennis di vertice è diventato un posto complicato. Non solo fisicamente. Zverev parla di vuoto e solitudine, Kyrgios e Osaka in passato avevano già ammesso pubblicamente le loro difficoltà mentali. Berrettini e Tsitsipas, travolti da infortuni, ora dubitano persino sulla prosecuzione della carriera. È la Next Gen che non è mai diventata era. In questo invece pare che Alcaraz sia un’eccezione, con quella sua dichiarazione «vado in campo per divertirmi». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La psicosi dei tennisti di vertice ha colpito anche Zverev: la Next Gen è come un giardino infelice

In questa notizia si parla di: vertice - zverev - next - psicosi

La psicosi dei tennisti di vertice ha colpito anche Zverev: la Next Gen è come un giardino infelice.

La psicosi dei tennisti di vertice ha colpito anche Zverev: la Next Gen è come un giardino infelice - A Wimbledon, come racconta Il Giornale, c'è un'improvvisa uscita da parte di molte teste di serie tra cui Zverev, in preda ad una crisi. Riporta ilnapolista.it