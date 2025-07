FOTO Il Ministro Valditara | Stiamo ricostruendo il sistema scuola

il futuro dei nostri giovani e per rafforzare il tessuto economico delle nostre comunità. È un passo fondamentale per ricostruire un sistema scolastico all’avanguardia, capace di rispondere alle esigenze del mercato e di valorizzare il talento dei nostri studenti. Con iniziative come queste, stiamo costruendo le basi per un’Italia sempre più competitiva e innovativa, pronta a guardare avanti con fiducia e determinazione.

Tempo di lettura: 3 minuti Un vero e proprio tour in Irpinia, quello che sta vedendo in prima linea il Ministro all’Istruzione Giuseppe Valditara. Prima tappa a Grottaminarda in occasione della consegna dei diplomi dell’ ITS Academy “Antonio Bruno ” a 37 giovani già inseriti nel mondo del lavoro grazie all’alta formazione in meccatronica. « Gli ITS sono una straordinaria sfida, dobbiamo far conoscere l’importanza di questa grande opportunità per i nostri giovani, l’orientamento ha una funzione strategica – ha detto tra le altre cose il Ministro Valditara – Con gli ITS non solo i ragazzi hanno grandi opportunità di successo formativo e lavorativo ma anche le imprese hanno la possibilità di essere competitive. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Il Ministro Valditara: “Stiamo ricostruendo il sistema scuola”

