Si mobilita la resistenza contro la riforma della politica di coesione UE

In un momento cruciale per il futuro dell’Unione Europea, quattordici Paesi uniscono le loro voci per difendere con fermezza le politiche di coesione e i fondi destinati allo sviluppo regionale. Mentre la Commissione si appresta a presentare la proposta del prossimo Quadro Finanziario Pluriennale, questa mobilitazione rappresenta un chiaro segnale di unità e determinazione nel preservare l’equità e la crescita condivisa all’interno dell’UE. La battaglia per il futuro dell’Europa è appena iniziata.

Unione Europea: difesa delle politiche di coesione. Quattordici Paesi dell'Unione europea si sono uniti per difendere le politiche di coesione dell'UE e fondi "distinti e consistenti" destinati allo sviluppo regionale, proprio mentre la Commissione europea si prepara a svelare la sua proposta per il prossimo bilancio a lungo termine ( Quadro Finanziario Pluriennale, QFP ). In un documento informale visionato da Euractiv.com, il gruppo – composto da Bulgaria, Repubblica Ceca, Grecia, Spagna, Croazia, Ungheria, Italia, Lituania, Lettonia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia e Slovacchia – chiede che i finanziamenti per la coesione rimangano un fondo separato e non vengano accorpati in un potenziale "megafondo".

