Franco126 omaggia Pino D’Angiò con una nuova versione del brano Gente intelligente

Franco126 rende omaggio a Pino D’Angiò con una versione rivisitata di “Gente Intelligente”, un classico del 1989 che ha segnato la storia della musica italiana. Un progetto nato da un profondo scambio umano e artistico tra i due musicisti, che arricchisce oggi il panorama musicale con un tributo emozionante. Disponibile dal 4 luglio per Bomba Dischi/Carosello Records, questa reinterpretazione celebra il legame tra passato e presente, dimostrando come la musica possa unire generazioni diverse.

