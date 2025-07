Rapina aggravata e tentato furto in abitazione | eseguita dalla Polizia di Stato ordinanza in carcere nei confronti dei presunti responsabili

La Polizia di Stato di Taranto ha svolto un intervento decisivo, eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro cittadini georgiani, ritenuti responsabili di rapina aggravata e tentato furto in abitazione. Un'operazione che sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta alla criminalità e nella tutela della sicurezza dei cittadini jonici. La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza di un sistema di sicurezza efficiente e reattivo.

La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Taranto, su richiesta del Procuratore di Taranto, nei confronti di quattro cittadini georgiani perché presunti responsabili in concorso di rapina aggravata e tentato furto in abitazione aggravato commessi nel capoluogo jonico lo scorso mese aprile. Tre dei destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare alcune settimane fa furono rintracciati in un comune della provincia barese ed arrestati dal personale della Squadra Mobile di Taranto con l'ausilio dei colleghi della Squadra Mobile di Bari.

