Von der Leyen affronterà giovedì prossimo un voto di sfiducia al Parlamento europeo

La tensione cresce all’interno del Parlamento Europeo, dove Ursula von der Leyen si appresta a fronteggiare un voto di sfiducia imminente. La mozione, sostenuta dall’eurodeputato rumeno Gheorghe Piperea, ha superato i controlli procedurali, portando a una svolta cruciale nella politica europea. Resta da vedere come si svilupperà questa sfida, che potrebbe mettere in dubbio la stabilità della Commissione europea e cambiare gli equilibri del continente.

Voto di sfiducia al Parlamento Europeo. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen affronterà un voto di sfiducia al Parlamento europeo giovedì prossimo, dopo che una mozione presentata dall’eurodeputato rumeno dei Conservatori e Riformisti (ECR), Gheorghe Piperea ha superato i necessari controlli procedurali. Ad annunciarlo è stato lo stesso europarlamentare del partito rumeno AUR che in un messaggio su X ha affermato che la mozione proposta per il cosiddetto Pfizergate ha passato il vaglio della conferenza dei presidenti dei gruppi politici del Parlamento UE e raccolto 79 firme, superando la soglia necessaria per avviare un’azione parlamentare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net