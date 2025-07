Cristina Plevani vince l’Isola dei Famosi grande prova di Omar Fantini

L’isola dei famosi ha regalato emozioni intense e sorprese incredibili, con Cristina Plevani che conquista il titolo, dimostrando grande determinazione e coraggio. La vittoria della bresciana di Iseo si contrappone alla sfida tra Omar Fantini e Mario Adinolfi, quest’ultimo trionfando al televoto. Un finale che ha acceso i riflettori sul valore della tenacia e sulla forza di volontà in situazioni di sfida estrema. La stagione si conclude così, lasciando un ricordo indelebile nelle menti degli appassionati.

Isola dei Famosi: Cristina Plevani trionfa, a 25 anni dalla vittoria al GF - Cristina Plevani, icona della televisione italiana, conquista ancora una volta il cuore del pubblico a 25 anni dalla sua vittoria al Grande Fratello.

Cristina Plevani vince L’Isola dei Famosi con la stessa camicia che aveva 25 anni fa al Grande Fratello - Cristina Plevani ha vinto l'edizione 2025 de L'Isola dei Famosi e lo ha fatto con un look tutt'altro che casuale: per la finale del reality ha indossato ... Riporta fanpage.it

Cristina Plevani vince l’Isola: “Non mi sento più fuori posto. Questo è il secondo treno che mi passa davanti. E stavolta non scendo” - A distanza di 25 anni dal primo storico Grande Fratello per la 53enne bresciana la vittoria come naufraga: “Ho capito che posso essere felice senza sentirmi in colpa”. Secondo ilgiorno.it