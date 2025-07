A processo per stalking Morgan attacca ancora in video Angelica Schiatti | Non mi interessi sei una psicopatica

In un crescendo di accuse e polemiche, Morgan torna a far parlare di sé con nuovi video rivolti ad Angelica Schiatti, accusandola di stalking e diffamazione. La vicenda si infittisce tra tensioni pubbliche e retroscena personali, alimentando il dibattito sul confine tra libertà di espressione e rispetto reciproco. Ma cosa c’è dietro questa intricata vicenda? Scopriamolo insieme, perché ogni dettaglio conta in questa storia che non smette di sorprendere.

Marco Castoldi, in arte Morgan, è accusato di stalking e diffamazione aggravata ai danni dell'ex fidanzata e cantautrice Angelica Schiatti. Questa notte l'uomo ha pubblicato due nuovi video, subito rimossi, rivolti all'ex: "Che vuoi dalla mia vita? Non mi interessi, sei una psicopatica! Ficcatelo in testa. Questa qui vuole diventare famosa tirandomi in mezzo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

