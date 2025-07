Innovazione in Polizia arriva BatCam | prima app in Italia che aiuta le indagini

L’innovazione in polizia arriva con BatCam, la prima app in Italia che rivoluziona le indagini grazie a una rete di occhi elettronici sul territorio. Un sistema intelligente e integrato, pensato per garantire sicurezza e legalità. BatCam sfrutta tecnologie avanzate e competenze investigative per supportare le forze dell’ordine. In meno di due settimane sarà in dotazione nelle province di Barletta, Andria e Trani, segnando un passo importante verso una sorveglianza più efficace e moderna.

Una ragnatela al servizio della legalità. Un sistema, il primo in Italia, che sfrutta tutti gli occhi elettronici dislocati sul territorio per garantire sicurezza. La tecnologia che attinge competenze da chi investiga, per aiutarlo. È quanto intende fare BatCam, l’applicazione sviluppata dalla polizia di Stato, che sarà in dotazione alle forze dell’ordine della provincia di Barletta- Andria- Trani tra meno di due settimane. L’app scaricata sullo smartphone sarà capace di fornire una mappa precisa delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private. “I sistemi di sicurezza aiutano a risolvere il 70% dei casi ma abbiamo difficoltà a recuperarli sul territorio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

